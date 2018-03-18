ريبروف: “الأخضر” قادر على تحقيق إنجاز في المونديال.. وأسعى للفوز بالدوري السعودي

قال الأوكراني سيرغي ريبروف، المدير الفني للنادي الأهلي، إن المنتخب السعودي قادر على تحقيق إنجازات كبيرة ونتائج إيجابية في بطولة كأس العالم 2018، التي ستنطلق في حزيران/يونيو المقبل في روسيا.

وأشار ريبروف إلى أنه عقد اجتماعًا وديًا مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب “الأخضر” مؤخرًا، لافتًا إلى أنه يمتلك فكرًا تدريبيًا من طراز رفيع وقادر على قيادة اللاعبين للتأهل إلى مرحلة دور الـ16.

وأضاف مدرب النادي الأهلي أن “المجموعة ليست صعبة، ومباراة الافتتاح أمام روسيا ستكون دافعًا قويًا للاعبين، لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف أنظار العالم”.

ويشارك المنتخب السعودي ضمن فرق المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا كلًا من مصر وروسيا وأوروجواي.

وتطرّق ريبروف للحديث عن المنافسة مع الهلال على لقب الدوري في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن تراجع مستوى ونتائج حامل اللقب مؤخرًا، أمر طبيعي.

وأوضح قائلًا: “نحن مررنا بنفس الأمر في بداية الموسم، وقتها استفاد الهلال من الموقف، والعكس صحيح، عمومًا نحن نركز في عملنا وننظر لكل مباراة على حدة، ونسعى لتحقيق الفوز لأنه سيمنحنا التتويج باللقب”.

وأتم ريبروف: “وصلنا إلى مستوى متميز في توقيت حاسم مع نهاية الموسم، رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرّضنا لها في وقت مبكر، سنقاتل على اللقب، وهذه الفترة تحتاج إلى قدر كبير من التركيز”.