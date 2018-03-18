هل دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات مع كارينيو؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر السعودي، عن أن المدرب الأوروغوياني كارينيو قد دخل في دائرة حسابات الإدارة الحالية، حيث قال مقربون من النادي إن كارينيو ومترجمه الخاص ورئيس النادي الحالي سعود آل سويلم متواجدون الآن في دبي.

المصادر ربطت بين تواجد الطرفين في دبي مع بعضهما لأجل التفاوض والعودة لقيادة العالمي من جديد خلفًا للمدرب الحالي كرونوسلاف يوريسيتش.

ولم يقنع يوريسيتش الذي يعمل منتدبًا من هيئة الرياضة السعودية، جمهور النصر على الاطلاق منذ تعيينه مدربًا للفريق.

وسبق لكارينيو أن قاد النصر عام 2014 لتحقيق الثنائية، كأس ولي العهد والدوري السعودي للمحترفين وهو أفضل إنجاز للفريق تحقق في السنوات العشر الأخيرة.

وكانت جماهير النصر قد طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاقد مع كارينيو بعد إقالته من تدريب الشباب السعودي.

وكان كارينيو مدربًا للشباب مؤخرًا قبل أن تقرر الإدارة إقالته والتعاقد مع المدرب الوطني خالد القروني بدلًا منه بسبب تردي نتائج الفريق.