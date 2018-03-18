نادي النصر السعودي يخضع أحمد الفريدي للتحقيق.. تعرف على السبب

نادي النصر السعودي يخضع أحمد الفريدي للتحقيق.. تعرف على السبب

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحافية، أن إدارة نادي النصر السعودي قررت تحويل أحمد الفريدي، لاعب الفريق، إلى التحقيق بعدما تغيب عن مران الفريق، الذي جرى مساء أمس السبت، دون أن يطلب إذنًا مسبقًا لتغيبه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عاجل”، كان مران الأمس هو أول مران للفريق بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو النصر استغلالًا لفترة توقف المسابقات المحلية، وكان من المفترض أن ينخرط جميع اللاعبين في المران المسائي، إلا أنَّ الفريدي تغيّب.

وبهذا الموقف المفاجئ، يعود الفريدي ليثير المتاعب من جديد مع إدارة ناديه، بعدما تسبَّب تصريح أدلى به مؤخرًا حمّل فيه الإدارة المسؤولية عن عدم تركيز اللاعبين في المباريات، بوضع الإدارة في موقف محرج أمام الجماهير، لتقرر معاقبة اللاعب بتطبيق اللائحة الداخلية عليه.

وينتظر تطبيق اللائحة الداخلية عليه بالخصم 15% من مرتبه الشهري، فيما سمحت الإدارة للاعب الوسط عوض خميس بالمشاركة في أحد المهرجانات بالأحساء.

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