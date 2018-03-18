نادي النصر السعودي يخضع أحمد الفريدي للتحقيق.. تعرف على السبب

كشفت تقارير صحافية، أن إدارة نادي النصر السعودي قررت تحويل أحمد الفريدي، لاعب الفريق، إلى التحقيق بعدما تغيب عن مران الفريق، الذي جرى مساء أمس السبت، دون أن يطلب إذنًا مسبقًا لتغيبه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عاجل”، كان مران الأمس هو أول مران للفريق بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو النصر استغلالًا لفترة توقف المسابقات المحلية، وكان من المفترض أن ينخرط جميع اللاعبين في المران المسائي، إلا أنَّ الفريدي تغيّب.

لم يتجرأ اي لاعب او اداري بأن يقول ان عقاراته واسثماراته اهم من نادينا

مثلما فعل الفريدي

موضوع الفريدي ليس فنياً ابداً بالنسبة لي علماً انه لم يستفيد منه النصر طوال ال٣ سنوات اي شي

الأمر تقليل من نادينا وعدم احترام ولا يقبل عذره ابداً علماً انه رفض الاعتذار بقاءه في نادينا كارثه — ابودليم ???????? (@AVip2393) March 17, 2018

وبهذا الموقف المفاجئ، يعود الفريدي ليثير المتاعب من جديد مع إدارة ناديه، بعدما تسبَّب تصريح أدلى به مؤخرًا حمّل فيه الإدارة المسؤولية عن عدم تركيز اللاعبين في المباريات، بوضع الإدارة في موقف محرج أمام الجماهير، لتقرر معاقبة اللاعب بتطبيق اللائحة الداخلية عليه.

وينتظر تطبيق اللائحة الداخلية عليه بالخصم 15% من مرتبه الشهري، فيما سمحت الإدارة للاعب الوسط عوض خميس بالمشاركة في أحد المهرجانات بالأحساء.