هل يمنح النادي الأهلي السعودي عمر السومة معاملة خاصة من أجل إرضائه؟ (فيديو)

رفض طارق كيال، نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، وجود أي معاملة خاصة للنجم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، ردًا على تكهنات بشأن رحيله نهاية الموسم عقب أحداث مباراة الرائد، يوم الجمعة.

وشهدت مباراة الرائد أمام الأهلي، وتحديدًا بعد خروج السومة واستبداله بمهند عسيري، مشادة كلامية حادة على دكة البدلاء بين السوري وزميله بالفريق صالح العمري، وأوضحت اللقطات التلفزيونية مدى انفعال السومة.

وخرج السومة ليرد على تلك الإشاعات، وكتب عبر صفحته الشخصية على “تويتر”: “للغرباء أقاويل كثيرة.. لا يدخل بيني وبين الأهلي حاسد.. كالأب وابنه لايفرقهما أحد”.

وقال كيال في تصريحات تلفزيونية: “عندنا عناصر كثيرة في الفريق ومن حق كل لاعب أن يحارب من أجل المشاركة، وما فعله السومة ردة فعل طبيعية”.

وأضاف: “كل لاعب بالذات السومة عائد من إصابة ويحتاج لحساسية المباريات، وهو تصور أن كل ما وقته طال داخل الملعب سيعود لمستواه الطبيعي، ولكننا نحاول أن نوزع الجهد بين اللاعبين، وفي الوقت الضيق نشرك كل العناصر لكي يكونوا جاهزين للمباريات، ونحن نتقبل ردود الفعل الغاضبة وسنعالجها نفسيًا مع اللاعبين”.

وتابع: “نحاول أن نرد السومة لمستواه المعهود وهو لاعب سوبر ستار ولاعب كبير، ولكن بخطوات مدروسة وليس باستعجال والضغط النفسي سيجعله يفقد الكثير، وهو يعشق أن يكون هدافًا ومنافسًا على الصدراة، لأنه من نوعية اللاعبين الذين يعشقون الشباك”.

وشدد كيال على رفضه منح السومة معاملة خاصة لأنه في النهاية لاعب واحد، في حين أن الفريق بأكمله هو من يحقق الفوز، وقال: “لو حصل السومة على معاملة خاصة فكيف سأرضي بقية اللاعبين؟”.

وشدد نائب رئيس النادي على أن الأهلي هو منظومة واحدة، وعلى الكل أن يلعب للأهلي الكيان، والسومة هو لاعب من ضمن 11 لاعبًا بالملعب، وفي حالة الفوز فإنَّ الفوز للأهلي، مع حصول كل نجم من النجوم على حقه واعتباره.