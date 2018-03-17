نادي النصر السعودي يستبعد اسم زوران ماميتش من قائمة المرشحين لتدريب الفريق

كشفت مصادر بإدارة نادي النصر السعودي أنها استبعدت الكرواتي زوران ماميتش، مدرب نادي العين الإماراتي، من خياراتها التدريبية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة المقبلة تعتزم التعاقد مع مدير فني كبير، لم يسبق له العمل في النادي من قبل.

وعلى الرغم من احتمالية إسناد المهمة للمدرب الأرجنتيني باوزا، إلا أن الجميع اتفق على البعد عن الكرواتي زوران، بعد واقعة هروبه من النادي الموسم الماضي، إذ تعتبره الإدارة أبرز العوامل في النتائج السلبية التي يمر بها الفريق طيلة الموسمين.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الإدارة تعتزم التقدم بعرض لنظيرتها في الاتفاق، لأجل التعاقد مع نجم الفريق محمد الكويكبي، لكنها حتى الآن لم تقدم العرض للنادي الشرقاوي.

ووجه سلمان المالك، نائب الرئيس النادي، رسالة لسعود آل سويلم، رئيس النادي، قال فيها: “أخي الغالي سعود آل سويلم، ستكون مرحلة مختلفة بوجودك رئيسًا لهذا النادي العملاق، وعامرة بالأفراح بإذن الله بتكاتف الجميع، وبدعم جماهيره الكبيرة، ليعود العالمي بالشكل المرضي لتطلعات وطموح محبيه وأنا أحدهم وأتشرف بخدمة النصر في أي وقت و أي مكان، وبالله التوفيق”.