غزل متبادل بين السعوديين والعراقيين.. بعد رفع الحظر عن ملاعب العراق (فيديوغرافيك)

أحدث قرار رفع الحظر رسميًا عن الملاعب العراقية وفاقًا كبيرًا بين الجانبين السعودي والعراقي، وظهر هذا في فيديوهات كثيرة متبادلة بين الجمهورين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار بعد إسهام من السعودية التي أرسلت منتخبها للعب في البصرة؛ دعمًا لمبادرة رفع الحظر، كما وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم شكرًا رسميًا لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على جهوده التي بذلها الفترة الماضية.

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أعلن رفع الحظر عن استادات البصرة وكربلاء وأربيل خلال اجتماع للجمعية العمومية للفيفا في بوجوتا بكولومبيا، أمس الجمعة.

وحرم العراق بصورة شبه كاملة من استضافة مباريات دولية منذ غزوه الكويت في 1990، رغم إقامة بعض المباريات الودية على أرضه بما في ذلك المواجهة مع المنتخب السعودي في البصرة، في 28 فبراير شباط الماضي.

وسيستضيف العراق دورة ودية تشارك فيها أيضًا سوريا وقطر في البصرة، بداية من الأربعاء المقبل.