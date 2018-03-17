تقارير سورية: عمر خربين اتفق مع نادي العين

قالت تقارير صحفية سورية إن محترف الهلال الحالي، اللاعب عمر خربين، قد اتفق مع إدارة العين الإماراتي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وكانت مصادر قريبة من إدارة الهلال قد ذكرت أن الإدارة غاضبة من اللاعب؛ بسبب تردي مستوياته في الفترة الأخيرة، وعدم استفادة الزعيم منه بالشكل الكافي.

وفشل اللاعب في الظهور بشكل جيد عقب نهائي دوري أبطال آسيا الماضي، حتى أنه فشل في التسجيل من ركلة جزاء في مباراة فريقه الأخيرة أمام القادسية، في مباراة الجولة الـ 18 المؤجلة.

وكان خربين قد انضم بشكل نهائي للزعيم بعقد مدته 4 مواسم، بدءًا من الموسم الحالي قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 44 مليون ريال.