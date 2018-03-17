طرد مشجعين لنادي الهلال قبل مباراته أمام القادسية.. تعرف على السبب (صور)

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر، قد طردت مشجعين كانوا يرتدون “ثياب النوم” في مدرجات ملعب مباراة الهلال والقادسية قبل بداية المباراة، أمس الجمعة.

وأوضحت الإدارة أن الاستبعاد جاء تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للرياضة بعدم السماح لأي مشجع بدخول الملاعب إذا كان يرتدي ملابس غير لائقة.

وفي أكتوبر الماضي قررت الهيئة العامة للرياضة في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ بمنع من لا يلتزم بالزي اللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية. بما في ذلك ملابس النوم.

ووجه تركي آل الشيخ، قرارًا لمسؤولي الملاعب، والصالات الرياضية، والقائمين على تنظيم مباريات كرة القدم، أو الألعاب الأخرى في مختلف المسابقات بمنع الدخول للمنشآت الرياضية، أو المباريات لمن لا يلتزم بالزي المناسب أو اللائق في ظل ما تحظى به مباريات كرة القدم، وبعض الألعاب الرياضية من نقل مباشر ومتابعة من مختلف الأعمار.

يذكر أن الهلال خرج فائزًا بنتيجة 1/0، ليبقي على فارق النقطة مع مطارده الأهلي، مع تبقي جولتين على النهاية، علمًا أن الفريقين يلتقيان في الجولة المقبلة في 7 أبريل.