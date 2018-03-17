عمر السومة يرد على المتربصين: أنا للأهلي والأهلي لي (صورة)

ردّ اللاعب السوري عمر السومة، المحترف في صفوف النادي الأهلي السعودي، على المشككين في علاقته مع ناديه، عقب التصرفات التي صدرت منه بعد تغييره في مباراة الفريق بالأمس أمام الرائد في مباريات الجولة الـ 18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتغلب الأهلي على الرائد 3/0 ليحافظ الراقي على فارق النقطة مع الهلال المتصدر، حتى موعد المباراة الحاسمة بين الفريقين في الجولة القادمة من الدوري السعودي، في السابع من أبريل القادم.

وأعاد عمر السومة تغريدة سابقة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “علاقتي بالأهلي والأهلاويين لا يمكن أن يزحزحها حاسد أو مغبون، ولست ملزمًا بالتبرير لأحد، أنا للأهلي والأهلي لي والله ولي التوفيق”.

وتوقعت الجماهير عقب تصريح اللاعب أن أشياء خفية تحدث في كواليس النادي الأهلي، وأن اللاعب يقترب من الرحيل عن الفريق، علمًا أن عقد السومة مع الأهلي مستمر حتى العام 2020.