جماهير النادي الأهلي تفتح النار على عمر السومة واتهامات للهلال (صور)

جماهير النادي الأهلي تفتح النار على عمر السومة واتهامات للهلال (صور)

المصدر: فريق التحرير

هاجمت جماهير النادي الأهلي السعودي، المهاجم السوري عمر السومة بعد تصريحاته عقب الفوز 3/0 على الرائد في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي.

وقرَّر مدرب الأهلي، الأوكراني سيرجي ريبروف إخراج السومة في الدقيقة 77، وإشراك مهند عسيري، وكان الأهلي متقدمًا حينها بنتيجة 3/0 سجل منها السومة الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وقال السومة بعد المباراة لقناة (ksa sport):”هناك أمور غير عادية تحدث داخل الفريق، وهذه أشياء خاصة، ولا أريد الحديث عنها.. وهناك أشياء يجب على الجمهور الأهلاوي أن يعرفها، وليس وقتها الآن، بل في نهاية الموسم”.

كما التقطت كاميرا المباراة السومة خلال مشادة كلامية مع زملائه، بعد استبداله.

واستغلت جماهير النادي الأهلي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لانتقاد اللاعب تحت وسم #السومة_يبيع_الأهلي، معتبرين أن الأهلي أكبر من عمر السومة.

وقال أحد المغردين:”#المفروض أن يظهر  عمر السومة، ويعتذر عما بدر منه من أجل تكميم الأفواه، والكلاب المسعورة، التي تريد النيل من الأهلي واللاعب.

يلا يا عقيد”.

وكتب آخر: “الأهلي كيان، والسومة أحد أعمدته، والكل يبني حبًا متبادلًا بين كل عاشق لهذا الكيان، ومهما حاول المتآمرون زعزعة هذا البيت فلن يستطيعوا”.

وكتب ثالث:”الملكي والسومة رأسان في جسدٍ واحدٍ، ولا يمكن أن يفرقهما تاق أزيرق”.

في حين رأى مغردون أن الوسم مصدره جماهير نادي الهلال قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والتي قد تكون حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري، حيث غرّد أحد النشطاء:”رغم أن الهاشتاق هلالي كي يؤثر علينا قبل المباراة. لكنني أذكركم بأن حسين تكبَّر على الأهلي وراح ولم نتأثر، وفيكتور والحوسني ذهبا ولم نتأثر، وجروس أفضل مدرب راح ولم نتأثر، والسومة غاب من نصف الموسم  ولم نتأثر.

الأهلي هو من يصنع النجوم، فارتاحو يا الطواقي”.

وكتب آخر: “بدأت الحملة الشرسة من إعلام الهلال ضد النادي الأهلي”.

وكتب مشجع هلالي:”خريبين لعب لزعيم آسيا، فأصبح أفضل لاعب في القارة، والسومة لعب للوضيع فزاد وضاعة، والفرق واضح، لم يصل إلى طموحه فبدأ بإهانتهم”.

وكتبت مشجعة اتحادية: “ما ودّه يجي الاتحاد؟.

وغرد آخر: “السوبر ليو يصنع، ويسجل، ومصلحة الفريق عنده أولًا وثانيًا، وهو لاعب كانت الطحالب تراه لاعبًا عاديًا”.

أحس أنها لعبة قبل المباراة عشان يشغلون الهلال، ويشيلون الضغط عنهم”.

“هذا السومة ياهلال ماهو عوض خميس إللي باعكم بربع وثمن”.

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