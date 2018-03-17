جماهير النادي الأهلي تفتح النار على عمر السومة واتهامات للهلال (صور)

هاجمت جماهير النادي الأهلي السعودي، المهاجم السوري عمر السومة بعد تصريحاته عقب الفوز 3/0 على الرائد في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي.

وقرَّر مدرب الأهلي، الأوكراني سيرجي ريبروف إخراج السومة في الدقيقة 77، وإشراك مهند عسيري، وكان الأهلي متقدمًا حينها بنتيجة 3/0 سجل منها السومة الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وقال السومة بعد المباراة لقناة (ksa sport):”هناك أمور غير عادية تحدث داخل الفريق، وهذه أشياء خاصة، ولا أريد الحديث عنها.. وهناك أشياء يجب على الجمهور الأهلاوي أن يعرفها، وليس وقتها الآن، بل في نهاية الموسم”.

كما التقطت كاميرا المباراة السومة خلال مشادة كلامية مع زملائه، بعد استبداله.

واستغلت جماهير النادي الأهلي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لانتقاد اللاعب تحت وسم #السومة_يبيع_الأهلي، معتبرين أن الأهلي أكبر من عمر السومة.

وقال أحد المغردين:”#المفروض أن يظهر عمر السومة، ويعتذر عما بدر منه من أجل تكميم الأفواه، والكلاب المسعورة، التي تريد النيل من الأهلي واللاعب.

يلا يا عقيد”.

#السومة_يبيع_الأهلي المفروض يطلع عمر السومة، ويعتذر عمّا بدر منه

من أجل تكميم أفواه الكلاب المسعورة التي تريد النيل من الأهلي واللاعب يلا يا عقيد — فيصل السفياني ahli# (@Fai9al_1989) March 17, 2018

وكتب آخر: “الأهلي كيان، والسومة أحد أعمدته، والكل يبني حبًا متبادلًا بين كل عاشق لهذا الكيان، ومهما حاول المتآمرون زعزعة هذا البيت فلن يستطيعوا”.

#السومة_يبيع_الأهلي ..الأهلي كيان، والسومة أحد أعمدته، والكل يبني حبًا متبادلًا بين كل عاشق لهذا الكيان، ومهما حاول المتآمرون زعزعة هذا البيت فلن يستطيعوا . — أبو فرح (@koko1385aboali) March 17, 2018

وكتب ثالث:”الملكي والسومة رأسان في جسدٍ واحدٍ، ولا يمكن أن يفرقهما تاق أزيرق”.

#السومة_يبيع_الأهلي

الملكي والسومة رأسان في جسدٍ واحدٍ ولا يمكن أن يفرقهما تاق أزيرق ?? — أبــــو وســــامے (@SAlhadaj) March 17, 2018

في حين رأى مغردون أن الوسم مصدره جماهير نادي الهلال قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والتي قد تكون حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري، حيث غرّد أحد النشطاء:”رغم أن الهاشتاق هلالي كي يؤثر علينا قبل المباراة. لكنني أذكركم بأن حسين تكبَّر على الأهلي وراح ولم نتأثر، وفيكتور والحوسني ذهبا ولم نتأثر، وجروس أفضل مدرب راح ولم نتأثر، والسومة غاب من نصف الموسم ولم نتأثر.

الأهلي هو من يصنع النجوم، فارتاحو يا الطواقي”.

رغم أن الهاشتاق هلالي علشان يؤثر علينا قبل المباراة، لكنني أذكّركم بأن حسين تكبّر على الأهلي، وراح ولم نتأثر. -فيكتور والحوسني ذهبا ولم نتأثر.. وجروس أفضل مدرب راح ولم نتأثر.. السومة غاب من نصف الموسم ولم نتأثر.. الأهلي هو من يصنع النجوم، فارتاحو يا الطواقي✔ #السومة_يبيع_الأهلي — نسيت انساك (@haarrbii) March 17, 2018

وكتب آخر: “بدأت الحملة الشرسة من إعلام الهلال ضد النادي الأهلي”.

وكتب مشجع هلالي:”خريبين لعب لزعيم آسيا، فأصبح أفضل لاعب في القارة، والسومة لعب للوضيع فزاد وضاعة، والفرق واضح، لم يصل إلى طموحه فبدأ بإهانتهم”.

#السومة_يبيع_الأهلي خريبين لعب لزعيم آسيا فأصبح أفضل لاعب في القارة ..

السومه لعب للوضيع فزاد وضاعة ..

الفرق واضح ..

لم يصل إلى طموحه

فبدأ بإهانتهم .. pic.twitter.com/xd1W29hd0l — ????”ملكي”???? (@saad_alhilal_56) March 17, 2018

وكتبت مشجعة اتحادية: “ما ودّه يجي الاتحاد؟.

وغرد آخر: “السوبر ليو يصنع، ويسجل، ومصلحة الفريق عنده أولًا وثانيًا، وهو لاعب كانت الطحالب تراه لاعبًا عاديًا”.

السوبر ليو

يصنع و يسجل ومصلحة الفريق عنده أولًا وثانيًا،

وهو لاعب كانت الطحالب تراه لاعبًا عاديًا ??

، #السومه_يبيع_الاهلي — moka (@ahli20162016) March 17, 2018

أحس أنها لعبة قبل المباراة عشان يشغلون الهلال، ويشيلون الضغط عنهم”.

أحس أنها لعبة قبل المباراة عشان يشغلون الهلال، ويشيلون الضغط عنهم ???‍ #السومة_يبيع_الأهلي — єℓнαм ???????? (@i_am_elham) March 17, 2018

“هذا السومة ياهلال ماهو عوض خميس إللي باعكم بربع وثمن”.

#السومة_يبيع_الأهلي

هذا السومة ياهلال ما هو عوض خميس إللي باعكم بربع وثمن — 6fshan (@majoode1405) March 17, 2018

#السومة_يبيع_الأهلي من هنا بدأ عمر السومة في الانهيار pic.twitter.com/2FKa64ZDYq — فيصل الملكي???? (@XcBrq0) March 17, 2018