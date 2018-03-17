فهد المولد خارج تشكيلة مباراة ليفانتي وإيبار في الدوري الإسباني

أبعد باكو لوبيز مدرب ليفانتي الدولي السعودي فهد المولد عن اللائحة النهائية للفريق التي تواجه الليلة إيبار برسم الجولة الـ29 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وكان المدرب الإسباني أعلن عن لائحة أولية موسعة للقاء ضمت الدولي السعودي ضمن 21 لاعبًا؛ لكنه أبعد 3 لاعبين قبل اللقاء.

ولم يشترك فهد المولد ولا أحد من مواطنيه المعارين لفرق إسبانية في الدرجتين الأولى والثانية في أي لقاء رسمي منذ التحاقهم بفرقهم في الشتاء الماضي.

وكان فهد المولد قد عبّر في تغريدات عبر المواقع الاجتماعية عن تذمره من وضعيته داخل فريق ليفانتي إذ لم يمنحه المدرب السابق خوان رامون لوبيز الفرصة، وكان يأمل في تغيير الوضع مع المدرب الجديد باكو لوبيز الذي اكتفى بوضعه في اللائحة الأولية في اللقاءين الأخيرين.