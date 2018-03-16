عمر السومة ينتقد النادي الأهلي السعودي رغم اشتداد المنافسة مع الهلال (فيديو)

أبدى المهاجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي، امتعاضه مما أسماها “بعض التصرفات” التي تحدث معه داخل الفريق.

وقال السومة في تصريحات لقناة (ksa sport): إن هناك أمورًا غير عادية تحدث داخل الفريق، ولكنه لن يتحدث عنها الآن.

وأضاف: “نركز الآن في المباراة المقبلة أمام الهلال، لمحاولة الحصول على لقب الدوري السعودي، ثم سأتحدث في كل شيء”.

والتقطت كاميرا المباراة السومة خلال مشادة كلامية مع زملائه، بعد استبداله في مباراة الأهلي والرائد، التي شهدت فوز فريقه بثلاثية نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 بالدوري، ليكون أول هدف له في المسابقة منذ نوفمبر الماضي.

عمر السومة

بعد الموسم هناك أمور كثيرة يجب على الجمهور معرفتها , و المدرب فاجأني بالتبديل #KSA_SPORTS pic.twitter.com/E1cM8a8Mxt — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وغاب السومة، هداف دوري المحترفين السعودي في آخر 3 مواسم، عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي؛ بسبب معاناته من إصابة في الكاحل، استلزمت خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي في ألمانيا، قبل أن يعود مطلع شهر مارس الحالي.

وسجل السومة هدف الأهلي الثاني ضد الرائد، ليكون الهدف رقم 15 ضد الرائد، وهو ما جعل النجم السوري أكثر لاعب يهز شباك فريق معين بدوري المحترفين.

وكان آخر هدف للسومة في دوري المحترفين في 19 نوفمبر الماضي، في التعادل 1-1 مع التعاون بالجولة العاشرة من الدوري.

ووصل السومة إلى 11 هدفًا في الدوري هذا الموسم، في المركز الثاني بين هدافي المسابقة، بفارق هدف خلف روني فرنانديز، مهاجم الفيحاء.