ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على القادسية والأهلي على الرائد (صورة)

عزز نادي الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه القادسية 1-0، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري، وطارده الأهلي الذي فاز على مضيفه الرائد 3-0.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد الشلهوب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.

ورفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد القادسية عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع).

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، واصل الأهلي مطاردته للهلال على صدارة الترتيب، بعد فوزه على مضيفه الرائد 3-0.

سجل أهداف الأهلي ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 60، وعمر السومة في الدقيقة 65، وحسين على المقهوي في الدقيقة 76.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، وتوقف رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط.