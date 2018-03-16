سجال على “تويتر” بين تركي آل الشيخ ونجيب ساويرس بسبب النادي الأهلي المصري (صور)

دار سجال “ساخن” بين الملياردير المصري نجيب ساويرس، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، بسبب دعم الأخير السخي لمجلس محمود الخطيب.

وردَّ ساويرس ، على سؤال أحد متابعيه، والذي سأله عن رأيه في إدارة النادي الأهلي الحالية، قائلًا: “الأهلي اتباع بالريال”.

وردَّ تركي آل الشيخ على تغريدة ساويرس سريعًا بقوله: «الأهلي لا يقدَّر بثمن… وحاول تبعد عن الموبايل وأنت مش مركز… فاهمني طبعًا!”.

وعاد نجيب ساويرس ورد على آل الشيخ قائلًا: “الأهلي بالفعل لا يقدر بثمن، ولم يباع عندما زرته ولم يباع عندما زرته أنت، أنا أرد على ما قالوه وقتها هذا هو المقصود لأنهم أشاعوا ذلك، عند زيارتي، وستجد من يشيع المثل بعد زيارتك، وأي مساعدة مقبولة ومقدرة كأهلاوي صميم، وأنا مركز ولا أقصد أي إساءة”.

اشتعل الجدل بين المتابعين على تويتر، ودخل العشرات من مؤيدي الطرفين في حرب كلامية حول مسألة بيع النادي الأهلي من عدمه.

يذكر أن نجيب ساويرس، كان مؤيدًا لمجلس إدارة الأهلي السابق، برئاسة المهندس محمود طاهر، ووجّه له بعض وسائل الإعلام اتهامات بمحاولة بيع وخصخصة النادي الأهلي.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن مؤخرًا تدخله في تمديد عقد عبدالله السعيد مع النادي الأهلي، ومنع انتقاله إلى صفوف الغريم التقليدي نادي الزمالك، بالإضافة إلى دعمه المادي للنادي الأحمر.