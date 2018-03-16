قبل مباراة الهلال والقادسية ولقاء الأهلي والرائد.. رعب الإيقافات يطارد الجماهير

تعود اليوم عجلة الدوري السعودي للمحترفين للدوران من جديد، وسط قلق من جمهوري الهلال والأهلي بخصوص اللاعبين المعرضين للإيقاف من كل فريق، وإثارة ما بعدها إثارة لبقية الجماهير الأخرى، إذ يلتقي اليوم الهلال مع القادسية بينما يواجه الأهلي الرائد.

وبخلاف مباريات اليوم فإن الدوري السعودي متبق منه جولتان هما جولتا الحسم، علمًا بأن الهلال متصدر المسابقة بفارق نقطة واحد عن الأهلي، إذ يملك الزعيم 49 نقطة في حين يملك الأهلي 48، ويتبقى للفريقين مباراة واحدة ضد أحد للأهلي، وأخرى ضد الفتح للهلال بعد مباراة الكلاسيكو بين الطرفين.

ففي الهلال، نجد أسامة هوساوي وعبدالله الحافظ وفيصل درويش ومحمد جحفلي ومحمد البريك والأورغوياني نيكولاس ميليسي، ليصبح إجمالي المهددين بالإيقاف في صفوف الزعيم ستة لاعبين.

وعلى الجانب الآخر، نجد في الأهلي تيسير الجاسم والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا والأسترالي مارك ميليغان والعويس ومهند عسيري ووليد باخشوين، ليصل إجمالي المهددين بالإيقاف في صفوف الفريق إلى ستة لاعبين أيضًا.