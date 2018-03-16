نجم النصر السابق: الدوري السعودي لنادي الهلال (فيديو)‎

يرى حسام غالي قائد النادي الأهلي المصري، لاعب النصر السابق، أن الهلال سيتوج بلقب دوري المحترفين السعودي.

وقال غالي في حوار نشره الإعلامي وليد الفراج على صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغر “تويتر”، إن نادي الهلال أقرب من الأهلي لحصد لقب الدوري.

وتختتم اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ 18 المؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين، بلقائين في منتهى القوة قد يحددان إلى حد كبير هوية الفائز بلقب الدوري هذا الموسم؛ إذ يلتقي القادسية مع الهلال، ويستضيف الرائد الأهلي.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعوي بـ49 نقطة، مقابل 48 نقطة للأهلي في المركز الثاني.