لماذا زار وفد من الاتحاد السعودي معسكر مانشستر سيتي في أبوظبي؟ (صور)

قام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء من الاتحاد بزيارة معسكر مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الحالي، في أبوظبي، وأهدى قميص المنتخب إلى فينست كومباني قائد سيتي.

والتقى رئيس اتحاد الكرة السعودي، عادل عزت، والوفد المرافق له مع رئيس النادي الإنجليزي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحضور نظيره الإماراتي مروان بن غليطة.

وقال حساب الاتحاد السعودي على تويتر: إن هذه الزيارة تأتي “للاطلاع على جوانب المعسكر ومناقشة بعض الأمور ذات الاهتمام المشترك”.

????| رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم يزورون معسكر نادي مانشستر سيتي في أبوظبي. pic.twitter.com/ccwW08pAVt — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٥ مارس، ٢٠١٨

????| لقطات مصورة من زيارة رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى معسكر نادي مانشستر سيتي في أبوظبي. pic.twitter.com/ACuSsQzKW0 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٥ مارس، ٢٠١٨

وفي ختام الزيارة، التقط أعضاء الوفد السعودي بعض الصور مع نجوم سيتي، ومنح عزت قميص المنتخب السعودي إلى كومباني.

ويعسكر فريق المدرب بيب غوارديولا حاليًا في الإمارات؛ استعدادًا لحسم لقب البريميرليغ عندما يلتقي إيفرتون نهاية الشهر الحالي، قبل استضافة مانشستر يونايتد غريمه وجاره وملاحقه المباشر في مباراة، فوز سيتي بنقاطها الثلاث يحسم اللقب قبل ست جولات على النهاية.