النيابة العامة السعودية تستدعي مارك كلاتنبرغ مدير لجنة التحكيم

كشفت مصادر إعلامية أن مدير لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإنجليزي مارك كلاتنبرغ قد لبّى خطاب استدعاء للنيابة العامة صباح الأحد القادم على خلفية الدعوى التي أقامها الحكم السابق محمد سعد بخيت لرد الاعتبار.

وقال الإعلامي مبارك الشهري في تغريدة له منذ قليل إن “النيابة العامة تستدعي (مارك كلاتنبيرغ) وتطلب تواجده صباح الأحد المقبل في قضية رد الاعتبار التي رفعها الحكم السابق (محمد سعد بخيت)”.

خاص :

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النيابة العامة تستدعي ( مارك كلاتنبيرج ) وتطلب تواجده صباح الاحد المقبل في قضية رد الاعتبار التي رفعها الحكم السابق ( محمد سعد بخيت ) — مبارك الشهري (@Mubark_m9) ١٥ مارس، ٢٠١٨

وكان اتحاد كرة القدم السعودي قد قرّر إيقاف محمد سعد بخيت البقمي، وكف يده عن العمل في عضوية لجنة الحكام في أكتوبر من عام 2017 بناء على التقرير الذي قدّمه كلاتنبرغ إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، المتضمن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قِبل المذكور.