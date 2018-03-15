الفريق الفني لـ WWE يزور مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

زار فريق WWE الفني والهندسي، اليوم الخميس، ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، للاطلاع على الخدمات والمرافق التي ستحتضن منافسات المصارعة لـ 10 أعوام.

ووقّع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن آل الشيخ، اتفاقية مع WWE، وذلك لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 أعوام.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية الشهر الماضي توقيع اتفاقية مع WWE لإقامة المنافسات بالمملكة لمدة 10 أعوام.

وتتضمن الاتفاقية قيام الـ WWE بتنظيم عدد من المنافسات في المملكة بوجود عدد من أساطير المصارعة، إضافة للمصارعين المشهورين.