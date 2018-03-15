منتخب السعودية يتراجع 5 مراكز في تصنيف الفيفا

تصدر منتخب تونس العرب في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر يوم الخميس باحتلاله المركز الـ 23 قبل ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم بينما جاءت السعودية في صدارة عرب قارة آسيا في المركز الـ 69 رغم تراجعها خمسة مراكز.

وحافظ منتخب تونس على صدارة قائمة المنتخبات العربية والأفريقية بعدما احتفظ بالمركز الـ23 متفوقًا على السنغال والكونغو الديمقراطية والمغرب ومصر على الترتيب.

وتراجعت مصر مركزًا واحدًا لتحتل الترتيب الـ 44 بدلًا من 43 في التصنيف الأخير بينما حافظ المغرب على المركز الـ 42 في التصنيف وثاني العرب متفوقًا بثلاثة مراكز على مصر، وكلاهما إلى جوار تونس سيشاركون في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وحلت الجزائر، المنتخب العربي الوحيد في آخر بطولتين لكأس العالم في المركز الـ 60 متقدمًا تسعة مراكز عن السعودية أول عرب آسيا وممثل العرب الوحيد من القارة الصفراء في مونديال روسيا.

وفي مفاجأة كبيرة احتلت فلسطين المركز الـ 73 متفوقة مركزًا واحدًا عن سوريا، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة التي ستستضيف كأس آسيا العام المقبل في المركز الـ 79 ، ثم جاء العراق في المركز الـ 83 تليه لبنان في المركز الـ 87.

وتشارك منتخبات مصر وتونس والمغرب والسعودية في كأس العالم في روسيا إذ يلتقي المنتخبان المصري والسعودي في المجموعة الأولى بينما يلعب المغرب في المجموعة الثانية إلى جوار البرتغال وإسبانيا وإيران فيما تلعب تونس إلى جوار بلجيكا وإنجلترا وبنما في المجموعة السابعة.

وجاءت ألمانيا في صدارة التصنيف تليها البرازيل ثم البرتغال والأرجنتين وبلجيكا وجميعهم سيشاركون في مونديال روسيا.