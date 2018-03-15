من يعوض سلمان الفرج في مباراة الهلال والقادسية؟

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لملاقاة مضيفه “القادسية”، مساء غد الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ18 للدوري السعودي للمحترفين.

وركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني خوان براون على النواحي التكتيكية، إذ بدأ المران بتدريبات التسلم والتسليم والتحرّك السليم كما فرض تدريبات مخصّصة في حالتي الدفاع والهجوم، قبل أن يطبّق عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، اختتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية عصر اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن خوان براون قرر الاعتماد على الأورغواياني نيوكلاس ميليسي لتعوض إيقاف سلمان الفرج، كما سيدفع بعبدالملك الخيبري بدلًا من عبدالله عطيف.

وسيغيب الفرج للإيقاف 4 مباريات، فيما سيغيب عطيف مباراة واحدة.

ويتصدر الهلال الدوري المحلي برصيد 49 نقطة في 23 مباراة، لكن الأهلي يشدد عليه الخناق بـ 48 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.