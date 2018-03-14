الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر عدم مشاركة لاعبي المنتخب في نهائي كأس الملك

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي رسميًا عدم مشاركة لاعبي المنتخب السعودي في نهائي كأس الملك، نظرًا لارتباطهم بمعسكر إعدادي لخوض نهائيات كأس العالم 2018، والتي ستُقام منتصف يونيو المقبل في روسيا.

وقال الاتحاد عبر “تويتر”: “قرَّر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس الملك، نظرًا لمشاركتهم في معسكر إعدادي تحضيرًا لكأس العالم 2018”.

????| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يقرر عدم مشاركة لاعبي المنتخب في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لارتباطهم مع المنتخب. pic.twitter.com/YFxZMqdtuV — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 14, 2018

وبلغ كلٌ من: الباطن، والأهلي، والاتحاد، والفيصلي، نصف نهائي كأس الملك الذي سيُقام أواخر الشهر الحالي.