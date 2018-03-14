لماذا وجه الغرافة القطري ولاعبوه الشكر للنادي الأهلي السعودي؟ (صورة)

وجه سعد سطام الشمري، لاعب نادي الغرافة القطري، الشكر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر للنادي الأهلي السعودي، بعد ساعات من انتهاء مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا.

وكرر الأهلي التعادل 1-1 مع ضيفه الغرافة ليعزز صدارته للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

اللهم تقبل منا العمره????

شكرآ المسؤولين في نادي الاهلي السعودي ولكل من ساهم في تسهيل قضاء مناسك العمره لبعثة #الغرافه وجزاكم الله خير???? @ALGHARAFACLUB @ALAHLI_FC pic.twitter.com/ACkHptjPHQ — سعد سطام الشمري (@saadsalshammari) March 14, 2018

وتعادل الفريقان بالنتيجة نفسها في وقت سابق هذا الشهر في قطر، عندما انتزع الغرافة نقطة بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكن الغرافة بادر بالتسجيل في جدة عبر المهاجم الإيراني مهدي تاريمي، بعد تمريرة عرضية أمام المرمى في الدقيقة الـ 56.

وعوض تاريمي ما أضاعه من فرص خطيرة في الشوط الأول، إذ سدد بغرابة بعيدًا عن المرمى الخالي كما أطلق تسديدة خلفية فوق العارضة.

لكن التعادل جاء سريعًا بضربة رأس من المصري الدولي مؤمن زكريا بعد دقيقتين فقط.

وأضاع الأهلي أخطر الفرص عندما سدد البديل اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس في القائم وارتدت الكرة إلى زكريا أمام المرمى لكنه سدد فوق العارضة.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الغرافة والجزيرة الإماراتي، بينما يتذيل تراكتور سازي الإيراني الترتيب بنقطتين فقط.

كان الجزيرة أهدر تقدمه في إيران ليتعادل 1-1 مع تراكتور في وقت سابق اليوم.

سعد الشمري يوجه الشكر باسم بعثة #الغرافه ????????

للمسؤولين بنادي الأهلي السعودي.

جزاكم الله خيراً . https://t.co/JAZgZvYGpK — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) March 14, 2018

وأعاد نادي الغرافة القطري تغريدة اللاعب موجهًا الشكر للنادي الأهلي السعودي على تسهيله أداء مناسك العمرة لبعثة الفريق القطري التي تواجدت بالسعودية لأداء المباراة.

وأثارت دولة قطر أزمة مع المملكة العربية السعودية، بعدما ادعت أكثر من مرة عدم تسهيل السعودية إجراء مناسك الحج والعمرة للمواطنين القطريين منذ اندلاع الأزمة الخليجية وقطع العلاقات بين الرياض والدوحة.