نادي الهلال السعودي يطلب عبدالله السعيد من الأهلي المصري

تلقى النادي الأهلي المصري عرضًا من الهلال السعودي للتعاقد مع عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأحمر ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية في بداية الموسم المقبل.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أمس، أن لجنة الكرة طالبت بإعارة اللاعب أو بيعه خارجيًا بعد تمديد تعاقده لمدة موسمين.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “طلب نادي الهلال السعودي التعاقد مع عبدالله السعيد بعد وجود قرار رسمي من النادي الأهلي بعرض اللاعب للبيع بعدما تأكد النادي من قيام اللاعب بتوقيع عقود لنادي الزمالك، بعد تأخر عمليه تجديده مع القلعة الحمراء”.

وأضاف المصدر: ” تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي والمشرف العام على الرياضة السعودية تدخل من أجل تسهيل انتقال عبدالله السعيد للهلال السعودي بعد قرار الأهلي الاستغناء عن اللاعب”.

وعلى الجانب الآخر، أكد المستشار محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري، أن عبدالله السعيد مهدد بالإيقاف في حالة ثبوت توقيعه للزمالك، كما أنه لا يجوز لأي ناد التفاوض مع أي لاعب مباشرة إلا في آخر 6 أشهر بعقده مع النادي الذي يلعب له، وبخلاف ذلك لا يجوز التفاوض إلا من خلال الناديين.

وأضاف الماشطة، فى تصريحات إذاعية، “تاريخ عقد عبدالله السعيد مع الزمالك سيحدد كل شيء في تلك القضية، وكيف للاعب مثل عبد الله السعيد أن يوقع على عقود دون تاريخ، لا أملك معلومة مؤكدة، ولكن لا أعتقد أن يوقع لاعب بقيمة وقامة السعيد على عقود دون تاريخ”.

وتابع المستشار القانوني للجبلاية: “اللائحة تنص على أن اللاعب الذي يوقع لناديين يتعرض لعقوبة إيقاف من 4 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية يقرها اتحاد الكرة المصري”.

يذكر أن الأهلي قرر عرض عبد الله السعيد للبيع بعد ساعات من تجديد عقده مع النادي بعد التأكد من قيامه بالتوقيع على عقود لنادي الزمالك.