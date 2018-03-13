صدمة جديدة لنادي الهلال السعودي بعد إصابة عمر خربين

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضربة موجعة بعد تعرض السوري عمر خربين لكدمة قوية في مفصل القدم خلال تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.

ولم يتمكن خربين من استكمال التدريب، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي غدًا الأربعاء، لتحديد نوعية الإصابة ومدة الراحة والعلاج التي يحتاجها اللاعب.

وجاءت هذه الإصابة لتكمل مسلسل الإصابات العديدة، والظروف الصعبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، التي من أبرزها إصابة كارلوس إدواردو بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد الهلال لمواجهة القادسية الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة للدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة أمام الأهلي، الوصيف.