ما علاقة ابن رامون دياز بسقوط نادي الهلال في دوري أبطال آسيا؟ (فيديو)

قال المحلل السعودي بقناة ksa sports سعود الصرامي إن إيميليانو دياز نجل رامون دياز مدرب الفريق السابق له دور كبير في سقوط الهلال بدوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وواصل الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي غيابه عن الانتصارات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالخسارة 2-1 على ملعب الريان القطري ضمن المجموعة الرابعة.

وتلقى الهلال الخسارة الثانية على التوالي في كافة المسابقات بعدما سقط على ملعب الاتفاق بالنتيجة ذاتها يوم الجمعة الماضي في الدوري المحلي.

وظل الهلال، المتوج باللقب الآسيوي مرتين، في ذيل ترتيب المجموعة بنقطتين من أربع مباريات وتقلصت بشكل كبير آمال وصيف بطل الموسم الماضي في بلوغ دور الستة عشر.

وقال الصرامي إن إدارة نادي الهلال برئاسة نواف بن سعد تسببت في أزمة الفريق بدوري أبطال آسيا، حينما أعلن رئيس النادي أن من يريد دخول الفريق لقائمة دوري أبطال آسيا عليه التنسيق مع نجل رامون دياز.

وتابع الصرامي “ياسر القحطاني اتفق مع دياز”.

ويقصد الصرامي أن القحطاني انضم للقائمة الآسيوية في الوقت الذي لا يقدم فيه أي شيئ مع الفريق في الوقت الذي خرج فيه لاعب مثل عمر خربين.

وأقيل رامون دياز مدرب الهلال بعد سوء النتائج، وتم تعيين خوان بروان مدربًا للزعيم غير أنه لم يقدم أي جديد.