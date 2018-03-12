هل النادي الأهلي الأقرب لحصد لقب الدوري السعودي؟.. طارق كيال يجيب (فيديو)

شدد طارق كيال، المدير الرياضي بالنادي الأهلي السعودي، على أن ناديه ليس الأقرب كما يتصور البعض لحصد لقب بطولة دوري المحترفين هذا الموسم.

وقال كيال في حوار تلفزيوني: “الأمور مستقرة وكل التركيز على أن نؤدي الموسم بجدية، وننافس على البطولات وكل تركيزنا الحصول عليها”.

وأضاف: “الأهلي ليس الأقرب لحصد البطولة كما يقول البعض هناك منافس قوي أمامنا هو الهلال، حتى الآن هناك مباريات قوية بالدوري، الكرة ما زالت في الملعب نحتاج تركيزًا أكثر، نحاول أن نفوز في كل المباريات المقبلة”.

وتابع: “نحن في المرحلة الصعبة جدًا، فكل الفرق متطورة، لدينا مباراة مقبلة صعبة ونحتاج تركيزًا قويًا، لا نركز سوى في مباراة الرائد المقبلة، ثم نركز في مباراة الهلال ثم أحد، ومطالبين من جمهورنا بالتفكير في كل البطولات”.

لقاء مع نائب رئيس نادي الأهلي السعودي..

طارق كيال : مشوار الأهلي أصعب من مشوار الهلال في الدوري ولا أطمح لرئاسة النادي#صدى_الملاعب pic.twitter.com/35YnHCT2co — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) March 11, 2018

ووصف كيال الهلال بالمنافس الذي لا يمكن الاستهانة به، أو النظر للظروف التي تحيق به في الوقت الحالي مشدداً على أنه فريق بطل يعرف جيداً كيف يخرج من كبواته .

ونفى كيال فكرة ترشحه لرئاسة النادي في الفترة المقبلة، موضحاً أنه لا يفكر في هذا الأمر نهائياً.

ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الرائد في ملعب الملك عبدالله، يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الراقي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، ومتقدماً بـ11 نقطة على النصر الثالث صاحب الـ37 نقطة، لكن المنافسة على حصد لقب الدوري هذا العام بينه وبين الزعيم المتصدر صاحب الـ49 نقطة لم تُحسم بعد،