تقارير.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس زيادة اللاعبين الأجانب إلى ثمانية

كشفت صحيفة “الجزيرة” أن اتحاد الكرة السعودي بصدد إصدار قرار يسمح بمشاركة ثمانية لاعبين أجانب مع كل فريق في الدوري الممتاز كأساسيين بدلاً من سبعة الذين يسمح لهم بالمشاركة هذا الموسم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن من قبل عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف كل فريق، إلى سبعة لاعبين بدلاً من ستة كما هو محدد من بداية الموسم الحالي.

وتقرر وقتها السماح لكل ناد بإشراك 6 لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية بحد أقصى على أن يتواجد اللاعب السابع على مقاعد البدلاء.

كما تقرر زيادة عدد اللاعبين البدلاء إلى 9 كحد أقصى في مسابقة الدوري السعودي أسوة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان عدد المحترفين المسموح لهم بالتواجد في كل فريق، 4 لاعبين فقط فقط قبل أن يزيد اتحاد الكرة العدد إلى 6 بينهم حارس مرمى أجنبي ثم يزيد العدد مرة أخرى بمحترف سابع من الجنسية العربية.