كيف رد عمر السومة على مشجع طالبه بالانضمام لنادي الهلال السعودي؟ (فيديو)

تداول الجمهور الرياضي السعودي فيديو للاعب السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، يرد فيه بشكل صريح، على مشجع طالبه بالانضمام لنادي الهلال.

ووجه الشاب في الفيديو المتداول سؤالًا للسومة: “نتمناك في الهلال”، ليرد السومة: “لا يا حبيبي أنا أهلاوي لمدة 5 سنوات”.

ليقول له الشاب: “تنضم بعد الـ5 سنوات”، ليشدد السومة: “لا خلاص سأعتزل”.

يذكر أن السومة قد جدد للنادي الأهلي قبل موسمين بعقد يمتد خمس سنوات، بقيمة تصل إلى 3 ملايين دولار للموسم الواحد حتى عام 2020.

ويأتي السومة ثانيًا في قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 10 أهداف، بعد عودته للمشاركة مع فريقه بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة والتأهيل.