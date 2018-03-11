أحمد الفريدي يزيد أزمته مع إدارة نادي النصر السعودي ويرفض الاعتذار (فيديو)

شدد أحمد الفريدي، لاعب نادي النصر السعودي، على رفضه الاعتذار لإدارة ناديه بشأن تصريحاته الأخيرة، والتي تمت معاقبته بسببها.

وكان الفريدي تلقى انتقادات بشأن تصريحاته عن اهتمامه بعمله الخاص أكثر من النادي، بسبب عدم الحصول على الراتب.

وطبقت إدارة نادي النصر‬ اللائحة الجزائية الداخلية على لاعب خط وسطه، كإجراء عقابي له بسبب التجاوزات الإعلامية التي أطلقها ضد الفريق في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه بعد مباراة ‫الرائد‬، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة (4-3).

#اكشن_يا_دوري

احمد الفريدي: لا حاجة للاعتذارعن تصريحي السابق لأن الموضوع أُغلق.. عبدالله بن زنان: الموضوع لم ينتهي بالنسبة للجمهور النصراوي #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/zR3GUCNTsa — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) March 10, 2018

وقال الفريدي في تصريحات تلفزيونية، أمس السبت: “الموضوع أغلق وانتهى مع الإدارة، ولا توجد أي أزمة في الوقت الحالي، ولماذا أقدم اعتذارًا طالما أغلق الموضوع”.

وأضاف: “كنا نتمنى أن نحقق بطولة هذا الموسم وتعاهدنا على الفوز على الاتحاد لضمان المركز الثالث في الدوري السعودي، وهو ما حدث”.

وواصل النصر صحوته في الدوري السعودي وحقق انتصاره الثالث على التوالي بتغلبه على اتحاد جدة (3-1)، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الـ24 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث.