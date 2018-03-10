سعود السويلم يكشف رسميًا عن أول صفقتين لنادي النصر السعودي

كشف سعود آل سويلم، عضو شرف نادي النصر السعودي، عن تعاقد العالمي مع اللاعبين سلطان الغنام وحمد المنصور، من نادي الفيصلي.

وقال سويلم عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب فوز النصر على الاتحاد اليوم السبت: “بهذه المناسبة أزف لجماهير العالمي، إتمام التعاقد مع إدارة نادي الفيصلي للاستفادة من اللاعبين سلطان الغنام وحمد المنصور، لتدعيم صفوف الفريق من الموسم المقبل، وبإذن الله القادم أجمل للنصر”.

وكان سويلم أعلن توليه ملف تعاقدات الفريق الأول استعداداً لخوض غمار منافسات الموسم القادم.

وكتب الشرفي عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: بعد التنسيق مع أخي سلمان المالك، سأتولى ملف التعاقدات للموسم المقبل، والنصر يستحق مدربًا عالميًا وإحضار أفضل المحترفين المحليين والأجانب.. بإذن الله سيرى جمهور العالمي ما يسره قريبًا جدًا”.

ألف مبروك فوز النصر..

وبهذه المناسبة أزف لجماهير العالمي اتمام التعاقد مع ادارة نادي الفيصلي للاستفادة من اللاعبين سلطان الغنام و حمد المنصور لتدعيم صفوف الفريق من الموسم القادم، وبإذن الله القادم أجمل للنصر. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) March 10, 2018

من ناحية أخرى، كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر، عن أنها لم تدخل في أي تفاوضات أو مجرد أحاديث مع مدرب الفريق السابق، الأوروغوياني دانيال كارينيو مشددًا على أن المدرب سيغادر الرياض بعد أيام قليلة.

وكان عدد من جماهير النصر قد طالب الإدارة بضرورة استعادة المدرب السابق، الذي حقق مع النصر عام 2014 لقبي الدوري وكأس ولي العهد، إلا أن تلك المطالبات يبدو أنها لم ترق للإدارة حتى الآن.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن تجارب المدرب التي أعقبت فترة تدريبه للنصر، لم يكن فيها أي نجاح يذكر سواء مع السد أو المنتخب القطري أو الشباب السعودي، وأن هذا الأمر هو ما يخيف الإدارة الحالية من أن تتورط معه مستقبلًا.

وكان الإعلامي بتال القوس، قد كشف عن أن هناك 5 مدربين عالميين على طاولة المفاوضات، منهم مدرب سبق له التواجد في الدوري السعودي، وذلك لخلافة أحدهم المدرب الحالي، الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش.