أهداف مباراة الاتحاد والنصر.. العالمي يتقدم بثلاثية.. وهدف وحيد لـ”النمور” (فيديو)

أهداف مباراة الاتحاد والنصر.. العالمي يتقدم بثلاثية.. وهدف وحيد لـ”النمور” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

في مباراة سريعة، تقدم برونو أوفيني بهدف أول لنادي النصر السعودي، ليرد عليه عبدالعزيز العرياني بالتعادل سريعًا لنادي الاتحاد، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة.

وجاء هدف أوفيني في الدقيقة 20 من رأسية رائعة، في حين رد نادي الاتحاد بهدف مباغت في الدقيقة 22.

ويسعى الاتحاد إلى الخروج من أزمة النتائج الأخيرة، إذ لم يذق طعم الانتصار في آخر 5 مباريات في الدوري بـ3 تعادلات وهزيمتين.

في حين يسعى النصر إلى الحفاظ على المركز الثالث، إذ يبتعد فقط بفارق 3 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الرابع.

وفي الشوط الثاني انتفض النصر بقوة، وأضاف عبدالمؤمن جابو الهدف الثاني في الدقيقة 53، وأضاف بعده بدقيقتين محمد فوزير الهدف الثالث.

 

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