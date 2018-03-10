أهداف مباراة الاتحاد والنصر.. العالمي يتقدم بثلاثية.. وهدف وحيد لـ”النمور” (فيديو)

في مباراة سريعة، تقدم برونو أوفيني بهدف أول لنادي النصر السعودي، ليرد عليه عبدالعزيز العرياني بالتعادل سريعًا لنادي الاتحاد، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة.

وجاء هدف أوفيني في الدقيقة 20 من رأسية رائعة، في حين رد نادي الاتحاد بهدف مباغت في الدقيقة 22.

20' برونو أوفيني يسجل أول أهداف اللقاء للنصر من كرة رأسية 1-0#الإتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/OGQgrx1WCV — دوري بلس (@dawriplusksa) March 10, 2018

ويسعى الاتحاد إلى الخروج من أزمة النتائج الأخيرة، إذ لم يذق طعم الانتصار في آخر 5 مباريات في الدوري بـ3 تعادلات وهزيمتين.

في حين يسعى النصر إلى الحفاظ على المركز الثالث، إذ يبتعد فقط بفارق 3 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الرابع.

وفي الشوط الثاني انتفض النصر بقوة، وأضاف عبدالمؤمن جابو الهدف الثاني في الدقيقة 53، وأضاف بعده بدقيقتين محمد فوزير الهدف الثالث.