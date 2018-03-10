مباراة الاتحاد والنصر.. 5 أمور يجب أن تعرفها عن المواجهة المنتظرة

يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية المواجهة المثيرة التي تجمع بين نادي الاتحاد وضيفه النصر، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري السعودي.

وتبدو المواجهة بين الاتحاد والنصر من المباريات الكلاسيكية التي يترقبها عشاق الكرة السعودية رغم اختلاف ظروف الفريقين وابتعادهما عن صراع المنافسة على اللقب.

وترصد “إرم نيوز” بعض الأمور عن مواجهة الاتحاد والنصر فإلى السطور التالية:

تاريخ المواجهات

يعد لقاء الاتحاد والنصر من المواجهات النارية التي يترقبها عشاق الكرة في المملكة وخارجها خاصة أن الفريقين يملكان تاريخًا كبيرًا في الكرة العربية والآسيوية والسعودية.

وتقابل الفريقان 130 مرة، وفاز الاتحاد 50 مرة وفاز النصر 47 مرة وفرض التعادل كلمته في 33 مواجهة، وعلى صعيد بطولة الدوري فاز الاتحاد 34 مرة مقابل 28 فوز للنصر و29 تعادلاً.

ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز على النصر في بطولة الدوري منذ 23 أغسطس 2012 حين فاز الاتحاد بهدف نظيف.

تراجع الاتحاد

يعيش فريق الاتحاد حالة من التراجع الفني وتدهور النتائج المحلية بعد أن تراجع ترتيب الفريق إلى المركز التاسع برصيد 30 نقطة مع المدرب التشيلي لويس سييرا.

وسجل الاتحاد 28 هدفًا كما استقبل 33 هدفًا في مرماه وهو ما يعكس معاناة عميد الأندية السعودية في الموسم الحالي، بجانب أن الفريق تلقى هزيمة أمام الشباب بثلاثية ثم خسر أمام التعاون بنتيجة 2-5 في آخر لقاءين.

ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز بالدوري السعودي منذ تغلبه على أحد بهدف يوم 30 يناير الماضي ، وغابت الانتصارات في آخر 5 مباريات.

صحوة النصر

يعيش النصر صحوة فنية بعد أن فاز على الرائد والشباب في آخر لقاءين بالدوري.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 37 نقطة بقيادة مديره الفني الصربي كورونسلاف يوريشيتش، وسجل العالمي 41 هدفًا بينما استقبل 31 هدفًا.

استمرار كابانانغا أم عودة السهلاوي؟

قدم النصر مستويات طيبة في مباراة الشباب الماضية، ويبدو الصراع بين الثنائي الكونغولي جونيور كابانانغا ومحمد السهلاوي لقيادة هجوم النصر.

ويبدو كابانانغا الأقرب لقيادة هجوم النصر في المباراة، خاصة في ظل تألقه أمام الشباب وظهوره بمستوى طيب، ويملك المهاجم الكونغولي القوة البدنية التي تساعده على تهديد مرمى الاتحاد.

ويعول النصر على الثنائي الجزائري عبد المؤمن جابو والبرازيلي ليوناردو كصانعي لعب خلف كابانانغا وإن كانت عودة المغربي محمد فوزير تبقى مؤهلة لإمكانية البدء به أساسيًا على حساب جابو.

وأكد عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن النصر ظهر بشكل رائع في مباراة الشباب خاصة في خط الهجوم وهو السلاح الذي يراهن عليه المدرب يوريشيتش.

وأضاف أن “النصر لديه أسلحة هجومية عديدة بعكس الاتحاد الذي يعاني في الموسم الحالي من ندرة الحلول الهجومية والاعتماد على الثنائي محمود كهربا وأحمد العكايشي والذين يغيب عنهما التوفيق”.

كهربا والعكايشي.. وذاكرة التهديف

يعتمد الاتحاد على الثنائي كهربا والعكايشي هجوميًا بشكل كبير، وجاء التراجع الفني في مستوى اللاعبين ليؤثر بالسلب على أداء الفريق.

وسجل العكايشي في آخر 7 مباريات بالدوري السعودي هدفًا واحدًا بينما غابت أهداف كهربا الذي تراجع مستواه بشكل واضح هذا الموسم.

ويأمل المدرب لويس سييرا عودة كهربا والعكايشي لمستواهما التهديفي خاصة أن اللاعبين لديهما قدرات كبيرة ظهرت في الموسم الماضي.