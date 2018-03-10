جمهور الأهلي السعودي يطالب بإيقاف سلمان الفرج نجم نادي الهلال (فيديو)

طالبت جماهير النادي الأهلي السعودي بإيقاف نجم نادي الهلال، سلمان الفرج؛ بسبب تلفظه على حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق، مساء أمس الجمعة، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة الزعيم بهدفين لهدف، تسببت في تقليص الفارق بينه وبين الوصيف الأهلي لنقطة واحدة.

وقال الناقد الرياضي خالد الشعلان: “تلفظَ الفرج البارحة على الحكم بثلاثةِ ألفاظٍ، كُلِّ لفظٍ منها يخجلُ المؤلفُ مُصطفى محرم أن يُدرجها في فيلم (الباطنية) أو (وكالة البلح)”.

وتابع: “ناديا القادسية والأهلي يحقُ لهما بالتضامن أو بشكلٍ مُنفرد التقدَّم للجنة الانضباط، وفق لائحة الانضباط؛ للمُطالبة بإيقاف اللاعب سلمان الفرج لتوفر شرطي (الصفة والمصلحة) في الطلب، لوجود مُباراة لكُلٍ منهما مع الهلال”.

للمره الثانيه

يضع الفرج لجنة الإنضباط في حرج

تجاهل ايقافه أسوة بكلاديمير هذه المرة

يدل على انه ذو حصانة من الإيقافات .#الهلال_الاتفاق #سلمان_الفرج_يشتم_الحكم pic.twitter.com/yfy0beHqK8 — عبدالعزيز الحسيني (@alhussiny1400) March 9, 2018

واختتم تغريداته: “يجب على لجنة الانضباط إيقاف الفرج مُباراتين وغرامة 20 ألف ريال؛ للإساءة لحكم مُباراة الهلال والاتفاق، وفق المادة ١/٢/٤٨ من لائحة الانضباط، فهل سيفلت مثلما فلتَ بعد مُباراة الهلال والأهلي؟)”.

في حين قال الإعلامي الرياضي، محمد النمري، عبر حسابه: “كلاوديمير قال للحكم (كلمة بذيئة) وتوقف 4 مباريات، اليوم سلمان الفرج ذكر ذات (الكلمة) في انتظاركم؟ ومعاكم 48 للقرار، العدالة العدالة”.

يجبُ على لجنة الانضباط ايقاف اللاعب #سلمان_الفرج مُباراتين وغرامة ٢٠،٠٠٠ ألف ريال للإساءة لحكم مُباراة الهلال والاتفاق، وفق المادة ١/٢/٤٨ من لائحة الانضباط.

( فهل سيفلت مثلما فلتَ بعد مُباراة الهلال والأهلي؟)#الاهلي #الاتحاد #النصر #الاتحاد — خالد الشعلان (@k_alsh3laan) March 9, 2018

وكانت لجنة الانضباط أوقفت كلاوديمير دي سوزا، لاعب أهلي جدة، 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 40 ألف ريال؛ لتلفظه بألفاظ مهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء ضمن الدوري السعودي للمحترفين.