شاهد.. حسرة مشجعات نادي الهلال السعودي بعد تفاعل كبير خلال المباراة (صورة وفيديو)

لم تفلح محاولات مشجعات نادي الهلال السعودي لإنعاش اللاعبين خلال مباراة الفريق أمام الاتفاق، بالجولة 24 من دوري المحترفين السعودي.

ونشر سعوديون فيديو يُظهر حماس المشجعات خلال المباراة، غير أن الهلال خسر بهدفين لهدف واحد.

وأشعل الاتفاق المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه الهلال المتصدر وحامل اللقب، بينما تغلب الأهلي 1-صفر على مضيفه القادسية، أمس الجمعة.

وظل رصيد الهلال 49 نقطة في الصدارة بعدما تلقى الخسارة الثانية في 23 مباراة، لكن الأهلي شدد عليه الخناق بفوزه وارتفاع رصيده إلى 48 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.

وقفز الاتفاق للمركز الخامس بفضل فوزه التاسع في 24 مباراة، بينما ظل القادسية في المركز 12 برصيد 22 نقطة.

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية صورة لحسرة المشجعات الهلاليات بعد المباراة، وعنونت :”دموع في عيون زرقاء”، في إشارة إلى حزن مشجعات الفريق الأزرق.

وتداول مشجعون سعوديون صورة حسرة المشجعات بكثافة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وسمحت السعودية للنساء بدخول الملاعب منتصف يناير الماضي.