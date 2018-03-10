هل يمهد تركي آل الشيخ لإعادة سامي الجابر لتدريب نادي الهلال؟

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، صورة لسامي الجابر بعد دقائق من خسارة الهلال، أمس، أمام الاتفاق بالجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الهلال أمام الاتفاق، لتشتعل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين مع الأهلي ثاني الترتيب.

وتبرأ آل الشيخ من تسببه في إقالة رامون دياز، مدرب الفريق السابق، معددًا أسباب فشل الهلال.

وفتح آل الشيخ النار على منتقديه من جماهير نادي الهلال.

وقال آل الشيخ لمنتقديه، مؤكدًا أن الهلال كان يعاني مع دياز، والاتفاق لم يخسر أي مباراة في الدور الثاني.

وأضاف: “الا بتطلعوني أقلت دياز بالقوة؟! وهل أنا سبب هبوط مستوى لاعبي الهلال؟! شوية عقل ! الي ماياكل بيده مايشبع”.

“دياز أضاع ١٧ نقطة في الدوري ! وشالته الإدارة … بس لازم شماعه … لييييه تغرد ! فز في الملعب ومحد غير الله يقدر عليك !”.

” ترا الاتفاق على فكرة هازم كل الفرق الدور الثاني !”.

“وزي مالهلال رايح منه سالم النصر رايح منه يحي والاتحاد فهد … والهلال جاب محترف مكان سالم !”.

“لا تقول ولع لاتقول ولع !!! فز في الملعب ولا عليك من أحد … وايه ولع الدوري فرق نقطة ومباراة الهلال والأهلي الحاسمة”.

“والدور الأول الهلال متعادل مع الاتفاق في وجود الداهية دياز …!”.

“اثنين محترفين مصابين والثالث حارس جايبينه وما يلعبونه والرابع مهاجم يوم يلعب عشرة لا … وفي الأخير يا تركي آل الشيخ يادب!”

“في ناس لو مات فيل في ساحل العاج قالوا تركي آل الشيخ !”

وتوقع كثيرون أن يكون نشر صورة الجابر تذكيرًا لإدارة الهلال بالمدرب السعودي، بعدما حقق سعد الشهري نجاحًا مميزًا مع الاتفاق.

وقاد الجابر الهلال إبان تولي عبدالرحمن بن مساعد رئاسة النادي، غير أن رئيس النادي الحالي نواف بن سعد يبدو غير متحمس للجابر، بحسب مقربين منه.