ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة نادي الهلال أمام الاتفاق وفوز الأهلي على القادسية (صورة)

أشعل الاتفاق المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه 2-1 على ضيفه نادي الهلال المتصدر وحامل اللقب، بينما تغلب الأهلي 1-صفر على مضيفه القادسية، اليوم الجمعة.

وظل رصيد الهلال 49 نقطة في الصدارة، بعدما تلقى الخسارة الثانية في 23 مباراة، لكن الأهلي شدد عليه الخناق بفوزه وارتفاع رصيده إلى 48 نقطة، قبل ثلاث جولات على النهاية.

وقفز الاتفاق للمركز الخامس بفضل فوزه التاسع في 24 مباراة، بينما ظل القادسية في المركز 12 برصيد 22 نقطة.

وفي وقت سابق، انتصر الرائد 3-1 على مضيفه أُحد ليبتعد عن ذيل الترتيب.

وتبادل الرائد مركزه مع أُحد بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة من 23 مباراة في المركز قبل الأخير، متقدمًا بنقطتين عن أُحد الذي خاض 24 مباراة.