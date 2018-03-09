الاتفاق يشعل الصراع على اللقب بين نادي الهلال والأهلي.. وهذا ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

أشعل الاتفاق المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه 2-1 على ضيفه نادي الهلال المتصدر وحامل اللقب، بينما تغلب الأهلي 1-صفر على مضيفه القادسية، اليوم الجمعة.

واستغل محمد الكويكبي هجمة مرتدة وتمريرة ساحرة من المصري أحمد الشيخ، ليسجل الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 57.

وتسبب المصري الآخر حسين السيد في الهدف الثاني، عندما سدد كرة ارتطمت في يد أسامة هوساوي داخل منطقة الجزاء، سجل منها السلوفاكي فيليب كيش هدف الاتفاق الثاني قبل النهاية بأربع دقائق.

لكن القائد البديل محمد الشلهوب قلص الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وظل رصيد الهلال 49 نقطة في الصدارة، بعدما تلقى الخسارة الثانية في 23 مباراة، لكن الأهلي شدد عليه الخناق بفوزه وارتفاع رصيده إلى 48 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.

وقفز الاتفاق للمركز الخامس بفضل فوزه التاسع في 24 مباراة، بينما ظل القادسية في المركز 12 برصيد 22 نقطة.

وفي المباراة الثانية، سجل معتز هوساوي هدف الأهلي والمباراة الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 55، إثر تمريرة عرضية من أمير كردي.

وفي وقت سابق، انتصر الرائد 3-1 على مضيفه أُحد ليبتعد عن ذيل الترتيب.

وتبادل الرائد مركزه مع أُحد بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة من 23 مباراة في المركز قبل الأخير، متقدمًا بنقطتين عن أُحد الذي خاض 24 مباراة.

وتلقى البرازيلي تراباي أديسون تمريرة بالرأس من مواطنه إيلي سابيا، ليضع الكرة في مرمى الجزائري عزالدين دوخة حارس أُحد من مدى قريب، بعد خمس دقائق من البداية.

وعزز إسماعيل بانجورا النتيجة في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يجعل صالح الشهري النتيجة 3-صفر بعد تمريرة من أديسون في الدقيقة 59.

وقلص ماماتو نداي الفارق في الدقيقة 74، بعد تمريرة من أيمن فتيني.