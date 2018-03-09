نادي الهلال السعودي يترقب قرار محكمة الكاس بشأن بينتيلي

يترقب نادي الهلال السعودي قرار محكمة “كاس” الرياضية التابعة للفيفا، بشأن شكوى محترف الفريق السابق، اللاعب ميهاي بينتيلي، والذي يطالب بكافة مستحقاته التي لم يحصل عليها إبان لعبه للهلال في عام 2014.

وأبدت الصحف الرومانية بالغ اهتمامها بقضية اللاعب، حيث كشفت عن وصوله لمدينة لوزان السويسرية برفقة وكيلة أعماله، أنا ماريا برودان، حيث قالت إن فرصة فوز اللاعب بالقضية تبدو كبيرة للغاية .

وكانت محكمة “كاس” قد حكمت في وقت سابق للاعب بالحصول على 2.7 مليون يورو، إلا أن إدارة الهلال استأنفت على القرار، ومن المتوقع أن يكون الحكم مساء اليوم.

وكان اللاعب قد انضم للهلال إبان فترة المدرب السابق ريجيكامب في صيف 2014، إلا أنه لم يقدم ما يرضي طموحات الهلاليين، فتم الاستغناء عنه في يناير 2015، حيث تم التعاقد وقتها مع اليوناني ساماراس بدلًا منه .