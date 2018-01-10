سلمان المالك: نادي النصر يحتاج إلى 40 مليون ريال.. وجيبور أول الراحلين عن الفريق (فيديو)

كشف سلمان المالك، رئيس نادي النصر السعودي الجديد، والمكلف حتى نهاية الموسم الجاري، عن خطته المستقبلية مع الفريق، مشددًا -في الوقت نفسه- على أن المهاجم الليبيري ويليام جيبور، سيكون أول الأجانب المغادرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المالك في تصريحات لقناة “العربية”، مساء أمس الثلاثاء: “جيبور سيغادر الفريق، وأنتظر رأي المدرب كوينتيروس في بقية اللاعبين الأجانب بعد مباراة الفيحاء، وسيكون هناك اجتماع موسع مع المدرب، وسيبلغني باحتياجات الفريق من أجانب ومحليين في فترة الانتقالات الشتوية”.

وفشل جيبور في إقناع النصراويين خلال 10 مباريات شارك فيها بدوري المحترفين السعودي، 4 منها فقط كأساسي، إذ اكتفى بتسجيل 3 أهداف.

وأضاف: “لم أتورط برئاسة نادي النصر، بل إنني أتشرف بهذا المنصب، مازلت أزور أعضاء الشرف وأتواصل معهم، وأريد لم البيت النصراوي”.

وتابع: “للإدارة السابقة طريقتها الخاصة، ولدي طريقة مختلفة في العمل، كنت مستمعًا للجميع خلال الأيام القليلة الماضية، وحاولت الاستماع أكثر للتفاصيل الصغيرة في النادي”.

وأردف: “أعرف النصر جيدًا، ولست غريبًا على النادي، يجب أن يكون للنادي سياسة عمل، ووضعنا خططًا إستراتيجية للمرحلة المقبلة”.

وحول مستقبل الفريق، أوضح: “أسعى أن يكون العمل في النصر بشكل مؤسساتي وخطة قصيرة المدى حتى نهاية يناير، منها تشكيل مجلس الإدارة، وتوزيع المهام، ووضع لجان تطوير لوضع بصمة تخدم النصر”.

وكشف المالك أن النصر بحاجة إلى 40 مليون ريال، متعهدًا بدفع 50% من المتأخرات المالية للعاملين في النادي.

وأكد: “في الاجتماع الأول مع اللاعبين، طلبوا مني أن أدفع المستحقات المالية للعاملين في النادي قبل مستحقاتهم، لكن من الأمور المهمة بالنسبة لي تسديد الالتزامات المالية للاعبين، وتجنيب النادي أي عقوبات دولية ومحلية بسبب الديون”.

وكشفت تقارير عن دخول إدارة نادي النصر في مفاوضات مع اللاعب جونيور كابانانغا، وصيف هدافي الدوري الكازخستاني، إذ سيحل اللاعب بديلاً عن جيبور.

كابانانغا يبلغ من العمر 28 عاماً وصاحب قامة طويلة 190سم، دولي في منتخب بلاده.

‏واللاعب وصيف هداف الدوري الكازاخستاني بـ19 هدفا، ومهاجم قناص ويمتاز أيضاً بمهارة اللعب خارج الصندوق، كما توّج أيضا هدافا للنسخة الماضية من بطولة الأمم الأفريقية التي احتضنتها الغابون 2017، بثلاثة أهداف.