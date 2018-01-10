نادي الهلال السعودي يطمح للاستفاقة أمام الاتحاد في أول قمة بحضور نسائي

يتطلع نادي الهلال لإحكام قبضته على صدارة دوري المحترفين السعودي والاستفاقة في غياب الثنائي نواف العابد وسلمان الفرج، عند مواجهة غريمه الاتحاد في أول قمة محلية تشهد حضورًا نسائيًا في المدرجات، يوم السبت المقبل.

ويحتل الهلال، حامل اللقب، الصدارة برصيد 35 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي، وكان بإمكانه أن يوسع الفارق لولا التعثر المفاجئ بتعادله 1-1 مع الفيصلي والاتفاق في آخر مباراتين.

ولا يمر الهلال بأفضل حالاته وسيقلل من قوته في لقاء القمة غياب العابد صانع اللعب لتعرضه لإصابة عضلية في اللقاء الأخير بجانب لاعب الوسط سلمان الفرج للإيقاف.

ورغم تصدره للدوري يعد هجوم الهلال الأضعف بين رباعي القمة، حيث سجل 28 هدفًا مقابل 38 للأهلي و32 للنصر و29 للفيصلي ولم يقدر السوري عمر خربين أو الفنزويلي جلمين ريفاس على تعويض المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة العام الماضي.

وأقر خربين أفضل لاعب في آسيا العام الماضي بأنه يمر “بظروف صعبة” لم يوضحها مبررًا تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ويأمل المدرب رامون دياز في إيقاف نزيف النقاط عن مواجهة الاتحاد الذي يواجه ظروفًا صعبة هذا الموسم أيضًا ولم يحقق الفوز في آخر مباراتين ويحتل المركز الخامس بفارق 12 نقطة عن الهلال.

وقال دياز في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “لا نشعر بالرضا عن الأداء والحل المطلوب هو تدعيم الفريق بلاعبين متميزين”.

وأضاف: “موقفنا ليس سيئًا لأننا في الصدارة بفارق أربع نقاط، لكن نحتاج إلى لاعب أجنبي قادر على صنع الفارق مع عودة مستوى بعض اللاعبين لتجاوز هذه الكبوة”.

وسيدير القمة الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح وهو من أصول عربية.

وينتظر الأهلي تعثر الهلال ليقترب أكثر من القمة عندما يستضيف الباطن يوم الجمعة في أول مباراة تشهد السماح للعائلات والسيدات بالتشجيع من المدرجات، ولم يكن مسموحًا للنساء بحضور المباريات قبل أن توافق السلطات المحلية على دخولهن بعد أسابيع من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءًا من يونيو حزيران 2018.

وتبدأ الجولة، غدا الخميس، بمواجهتين بين النصر ثالث الترتيب مع الفيحاء وأخرى بين الفتح وأحد.