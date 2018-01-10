يوسف الثنيان: إدارة نادي الهلال ساهمت في عدم هبوط المستوى بعد خسارة دوري أبطال آسيا

أثنى نجم نادي الهلال السعودي السابق يوسف الثنيان على إدارة “الزعيم” برئاسة الأمير نواف بن سعد، مؤكدًا أنها كانت السبب الرئيسي في عدم هبوط مستوى الفريق بعد خسارة دوري أبطال آسيا.

وقال الثنيان في حواره مع التليفزيون السعودي إن الإدارة ساهمت في توفير الاستقرار، ما ساعدهم على عدم التشتيت، بل والنجاح في الفوز على الأهلي وتصدرالدور السعودي.

وأبدى الثنيان تخوفه من تراجع مستوى الفريق في الفترة الحالية بسبب تغييرات المدرب رامون دياز.