طاقم تحكيم أمريكي لإدارة الكلاسيكو السعودي بين نادي الهلال والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، إسناد مباراة الكلاسيكو السعودي بين نادي الهلال والاتحاد، لطاقم تحكيم أمريكي، والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة للدوري المحلي.

ووفقًا لوسائل إعلام سعودية، فإن الكلاسيكو السعودي في ختام مباريات الجولة السابعة عشرة بين الهلال والاتحاد سيديرها طاقم تحكيم أمريكي بقيادة إسماعيل الفاتح صاحب الأصول المغربية.

وستكون هذه المباراة الثانية في تاريخ الدوري السعودي التي يقودها طاقم تحكيم أمريكي، بعد لقاء الهلال والاتفاق، أمس الإثنين، والتي أدارها الحكم الأمريكي أرماندو فياريال.

ويتصدّر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 23 نقطة.