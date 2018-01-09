موعد مباراة السعودية والأردن بكأس آسيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة‎

يستهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في الصين، غدًا الأربعاء، بمواجهة نظيره الأردني.

وأجرى اللاعبون تدريبهم مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني، دانيال تيغيليا، على أرض ملعب تشانغشو الذي سيحتضن أولى مباراتي المنتخب في البطولة أمام منتخبي الأردن والعراق، وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من التمارين التكتيكية وتمارين على الكرات الثابتة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

وتضم المجموعة الثالثة أيضًا منتخبي العراق وماليزيا، حيث سيتأهل بنهاية دور المجموعات منتخبان فقط إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

????| شاهد.. المنتخب الوطني الأولمبي يختتم تدريباته اليومية في مدينة تشانغشو الصينية استعدادًا لمبارياته غدًا الأربعاء أمام منتخب الأردن ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا. #معاك_يالأخضر#AFCU23 pic.twitter.com/26fLJHxSAs — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 9, 2018

القنوات الناقلة:

ستذاع المباراة على قناة bein sports HD7 مع المعلق الرياضي سوار الذهب، كما ستذيع المباراة أيضًا قناة الكأس 3 المشفرة.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبحسب توقيت الأردن سيكون في نفس توقيت المملكة ومصر في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت دولة الإمارات.