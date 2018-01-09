دخول النساء ملاعب السعودية.. النادي الأهلي يصدر أول تعليق (شاهد)

أعلن الأهلي المنتمي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، أنه يرحب بحضور العائلات لأول مرة في الملاعب السعودية، عندما يواجه الباطن، يوم الجمعة المقبل.

ولم يكن مسموحًا للنساء بحضور المباريات، قبل أن توافق السلطات المحلية على دخولهن، بعد أسابيع من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، بدءًا من يونيو حزيران 2018.

ونشر الأهلي صورة في حسابه على تويتر بعنوان “الأهلي عائلة واحدة”، وكتب، “ترحب إدارة الأهلي بحضور العائلات من جماهير النادي؛ لدعم ومساندة الفريق في مواجهة الباطن.. كأول حضور للعائلات في الملاعب السعودية”.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري، برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن غريمه الهلال، الذي يخوض مباراة صعبة مع الاتحاد، يوم السبت المقبل.

ومن المقرر السماح للعائلات بحضور القمة بين الهلال والاتحاد.