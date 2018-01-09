بسبب مراكش.. سخرية من فهد المولد في لقاء تركي آل الشيخ بالإعلاميين والرياضيين (فيديو)

سخر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، من فهد المولد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ومنتخب السعودية.

وقال آل الشيخ إن هيئة الرياضة أرسلت المولد للتدريب في مانشستر فعاد بترانزيت إلى مراكش.

ثم تابع “ليش مراكش”.

وأثار تعليق آل الشيخ ضحكات حضور اللقاء الذي جمعه بمجموعة من الإعلاميين والرياضيين السعوديين في برنامج كورة على قناة روتانا خليجية.

معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ:

عندي مشكلة مع فهد المولد وديناه لمانشيستر ورجع ترانزيت لمراكش#كورة_روتانا pic.twitter.com/Docr4MrJSc — برنامج كورة (@korarotana) January 8, 2018

وتعرّض ياسر القحطاني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لموقف محرج تسبب فيه محمد نور لاعب اتحاد جدة السابق، خلال ندوة بحضور تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وجمعت ندوة بقناة روتانا خليجية آل الشيخ مع إعلاميين ورياضيين سعوديين، لمناقشة أحوال كرة القدم في المملكة.

وحكى القحطاني عن جمع نجوم المنتخب السعودي في السابق أموالًا لزملائهم من أجل مساعدتهم على دفع فواتير الكهرباء والماء.

واستشهد القحطاني، بنور، غير أن الأخير أنكر ورفض مجاراته في بداية الأمر.

وبدا على القحطاني الإحراج، قبل أن يسترسل في كلامه معلقًا على موقف نور: “بيستهبل”.