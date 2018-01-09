نادي برشلونة يتخلص من 6 لاعبين.. تعرف عليهم

أنهت إدارة برشلونة حسم صفقاتها الشتوية بنجاح بعدما تمكنت من خطف البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول مقابل حوالي 142 مليون جنيه إسترليني مع الحوافز، والاتفاق مع بالميراس على صفقة المدافع الكولومبي ياري مينا وبدأت عملية أخرى صعبة وتتعلق بالتخلص من بعض اللاعبين الغير مرغوب فيهم.

وتقود إدارة برشلونة مفاوضات مع عدة أندية ترغب في 6 لاعبين من الفريق يعتبرون خارج حسابات المدرب إيرنيستو فالفيردي، ويحتاج برشلونة لجني بعض الأموال من صفقاتهم ليعوض ما خسره في صفقاته هذا الموسم.

ونستعرض وضعية اللاعبين الستة المرشحين للمغادرة..

الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو

الدولي الأرجنتيني لم يعد مشكلة لإدارة برشلونة فالاتفاق مع الفريق الصيني هيبا شينا انتهى قبل نهاية الموسم والفريق الكاتالوني سيجني 10 ملايين يورو، فقط يبقى موعد الرحيل مطروحًا بين الفريقين، حيث ينتظر برشلونة نهاية الشهر الحالي لتحرير مدافعه المخضرم في انتظار عودة الفرنسي أومتيتي والتحاق الكولومبي باري مينا.

التركي أردا توران

المشكلة الأكبر في برشلونة لكون البرازيلي كوتينيو سيحمل رقمه ” 7 ” ، لكن الدولي التركي لم يجد فريقًا يغريه بالانتقال رغم تلقيه عروضًا كثيرة من تركيا وإنجلترا وإيطاليا وأمريكا، ويسبب صداعا في رأس إدارة برشلونة في حال إصراره على البقاء حتى نهاية الموسم.

الإسباني أليكس فيدال

رغم كون فالفيردي منحه دقائق أكثر ولعب حتى في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، لكن اللاعب يرغب في اللعب كرسمي ويأمل في العودة لفريقه السابق إشبيلية، وتلقى الضوء الأخضر من الإدارة ويحتاج لاتفاق يلبي حاجيات برشلونة.

الإسباني جيرارد دولوفيو

كان يحمل آمالاً كبيرة على عودته لفريقه الأم لكن التعاقد مع الفرنسي ديمبيلي والبرازيلي كوتينيو قضوا على أي أمل في اللعب لبرشلونة ، بالإضافة لفشله في إقناع المدرب فالفيردي خلال فترة إصابة الفرنسي، حيث ظل خارج التشكيل الأساسي وحتى دكة البدلاء.

ويبقى الدوري الإيطالي فرصته للرحيل، حيث عبرت عدة فرق عن رغبتها في ضمه ويتوفر أنتر ميلانو على بعض الأفضلية حسب الصحافة الإيطالية.

البرازيلي رافينيا

كان في الصيف محط اهتمام آرسنال وقريبًا من الرحيل لكن الإصابة والغياب لفترة طويله أثرا على قرارات رحيله ، ومنذ عودته لم يلعب نهائيًا ويرغب في معرفة قرار المدرب فالفيردي قبل اتخاذ قرار الرحيل.

ولم يجد رافينيا فرصة للعب لكون عدة لاعبين يتواجدون في مركزه، كما أن العروض قليلة وكلها ترغب في عقد إعارة أهمها سيلتا فيغو.

البرتغالي أندريه غوميز

لم يقدم الدولي البرتغالي ما يؤكد قيمته المالية الذي دفعها برشلونة سواء مع إنريكي أو فالفيردي، ورفض الفريق عدة عروض لضمه منذ الصيف الماضي ، كما يعتبر رغم مستواه أحد الحلول لدى المدرب في وسط الميدان.

لكن التعاقدات هذا الموسم دفعت برشلونة للتفكير في بيعه هذا الشتاء وترغب في مبلغ مالي مهم يوازي ما دفعته لفالنسيا على الأقل، وتوجد عروض من توتنهام ومانشستر يونايتد ومن إيطاليا أيضًا.