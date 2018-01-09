السعودية تعمل على استضافة كأس العالم للأندية بتوجيه من محمد بن سلمان

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وأشار آل الشيخ في ظهور تلفزيوني ببرنامج كورة إلى أن بن سلمان طلب من إنفانتينو خلال اللقاء الذي جمعهما تنظيم البطولة في المملكة.

وتنظيم بطولة كأس العالم للأندية بين دولتي الإمارات واليابان.

وسمحت السعودية مؤخرًا للنساء بدخول الملاعب ما يعزز فرص ملاعبها لاستضافة منافسات عالمية وقارية.

وقال آل الشيخ : “قيادات الفيفا هي التي تشرف بمقابلة قيادتنا، ورئيس الفيفا حاول مقابلة سمو ولي العهد محمد بن سلمان 3 مرات، حتى سمح جدول سموه بذلك، لمعرفتهم بدور سموه في صناعة القرار الرياضي والاقتصادي السياسي في العالم”.

يذكر أن كأس العالم للأندية تم تنظيمها مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحقق ريال مدريد لقبها.