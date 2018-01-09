زيادة عدد أندية الدوري السعودي بدءًا من الموسم المقبل

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية إن دوري المحترفين لكرة القدم سيضم 16 فريقًا بدلاً من 14 اعتبارًا من الموسم القادم حتى يخوض اللاعبون المزيد من المباريات.

وينافس في الدوري السعودي للمحترفين 14 فريقًا منذ موسم 2010-2011، بعدما كانت المسابقة تضم 12 ناديًا لنحو عقدين من الزمن.

وقال آل الشيخ في مقابلة مع قناة روتانا خليجية التلفزيونية السعودية الليلة الماضية “الموسم القادم 16 فريقًا.. شئنا أم أبينا 16 فريقًا” مضيفًا أن الهبوط لن يتم إلغاؤه وستكون له “آلية معينة”.

وتابع “اللاعب السعودي متوسط ما يلعبه 30 مباراة في السنة… اللاعب الأوروبي يلعب 60 أو 55 مباراة. نحن ما زلنا 40 أو 50|% أقل منهم”.

ولم يكشف رئيس هيئة الرياضة عن تفاصيل إضافية.

وكانت السعودية ألغت في سبتمبر أيلول كأس ولي العهد، وهي واحدة من مسابقتي كأس ضمن جدول بطولات موسم كرة القدم في السعودية، وأطلقت الاسم على كأس السوبر المحلية التي تجمع بين بطلي الدوري وكأس الملك.