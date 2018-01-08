تركي الشيخ يكشف حقيقة محاباته للاعبين المصريين (فيديو)

نفى تركي الشيخ محاباته للاعبين المصريين في برنامج “كورة” على قناة روتانا خليجية اليوم الإثنين.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية ردًا على تفضيله تعاقد الأندية السعودية مع لاعبين مصريين: “يقولون تركي الشيخ يحب اللعيبة المصريين، إذا بجيب لاعب كويس وسعره رخيص، ليش لأ؟ أيًا كانت جنسيته طالما النادي يريده، فلا مشكلة طالما يفيد الدوري السعودي”.

وتعمل الأندية السعودية على ضم لاعبين مصريين في السنوات الأخيرة وآخرهم مؤمن زكريا الذي ضمه الأهلي السعودي على سبيل الإعارة من الأهلي المصري.

معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ

يقولون تركي آل الشيخ يحب اللعيبة المصريين.. إذا بجيب لاعب كويس وسعره رخيص.. ليش لأ؟ أيا كانت جنسيته طالما النادي يريده، فلا مشكلة طالما يفيد الدوري السعودي#لقاء_آل_الشيخ_في_كورة#كورة_روتانا pic.twitter.com/7DJulgcr7S — برنامج كورة (@korarotana) January 8, 2018

وبخصوص الديون المتراكمة على نادي الاتحاد قال الشيخ: ” قضية ديون الاتحاد شغالين عليها، والمبلغ 317، وهناك ناس إلى الآن يحقق معهم في السجن، لا نريد أن نظلم أحدًا في مشكلة منذ 10 سنوات، لكن نريد أن تخرج النتائج في أسرع وقت”.

وتابع: ” ديون الأندية وصلت لأرقام تاريخية، وأصبح الأندية كالثقب الأسود، توضع فيها الأموال وما نحس بيها”.

معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ

ديون الأندية وصلت لأرقام تاريخية، وصارت الأندية كالثقب الأسود، توضع فيها الأموال وما نحس بيها#لقاء_آل_الشيخ_في_كورة#كورة_روتانا pic.twitter.com/uaKoNIDxVA — برنامج كورة (@korarotana) January 8, 2018

وأشاد تركي الشيخ بمبادة ادعم ناديك، موضحًا أن نادي الهلال ضمن من خلالها ما يقرب من 4 ملايين دولار، وهو ما يمنح للنادي فرصة ضمن أحسن لاعب أجنبي حسب وصفه.

وعن مشروع الاستفادة من مواليد المملكة قال تركي الشيخ: “مشروع المواليد مشروع وُلد ليبقى، هذا العام تركيزنا على الصعود بلاعب أو اثنين إلى كأس العالم وكأس آسيا 2019، لكن اعتبارًا من الموسم القادم سنبدأ في التركيز على الاستفادة من الصغار”.

معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ

مشروع المواليد مشروع ولد ليبقى، وهذا العام تركيزنا على الصعود بواحد أو اثنين لكأس العالم وكأس آسيا 2019، لكن اعتبارا من الموسم القادم سنبدأ في التركيز على الاستفادة من الصغار#لقاء_آل_الشيخ_في_كورة#كورة_روتانا pic.twitter.com/qe1QNjmbDF — برنامج كورة (@korarotana) January 8, 2018

وتحدث الشيخ عن قضية الحارس محمد العويس وقال: طلبنا من النادي الأهلي كثيرًا أن يحل موضوعه مع نادي الشباب والوصول إلى تسوية قبل صدور الحكم القضائي”.

وتابع: ” من قام بالتسوية بين الأهلي والشباب هو هيئة الرياضة، وكان من المفترض أن يدفع محمد العويس 8 ملايين ريال”.

وأشار الشيخ إلى أن موضوع العويس لم يغلق، بل كان مركونًا في الدرج وقررت أن أتخذ فيه القرار، منوهًا إلى أن النادي الأهلي أهان الشباب في هذه القضية.